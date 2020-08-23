النقل والنفط يوقعان عقد مشترك لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق

2020/08/23 | 15:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلنت وزارة النقل، الاحد، توقيعها عقدا مشتركا مع وزارة التخطيط لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق، مشيرة الى ان وزارة النقل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ المشروع.

وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه ان “وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، وقع اليوم, محضر عقد مشترك مع وزارة التخطيط لإناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص”.

واوضح وزير النقل بحسب البيان انه “تم خلال اللقاء دراسة مراحل انجاز مشروع قطار بغداد المعلق والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد”، مشيرا الى ان “الاجتماع تمخض عن توقيع محضر مشترك تم فيه إقرار أناطة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق إلى وزارة النقل وسيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء العراقي الموقر بأقرب وقت ممكن”.انتهى25و

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