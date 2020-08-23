حكومة اقليم كوردستان تحدد موعد محاكمة قناتي NRT الكوردية والعربية

2020/08/23 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، الاحد، إنه لهدف غلق الطريق امام "مثيري العنف والفوضى" قررنا غلق مكاتب قناة ان ار تي، مبينا ان يوم الـ 9 من ايلول المقبل ستتم محاكمة القناة.

وقال زيباري في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (23 اب 2020)،ان "وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، رفعت دعوى قضائية ضد قناة ان ار تي، مبينا ان يوم الـ 9 من ايلول المقبل ستجري المحاكمة".

واضاف زيباري ان "المؤسسات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي في اقليم كوردستان منظمة بقوانين، ومن هذا المنطلق تنفذ المؤسسات الاعلامية عملها في كوردستان"، مشيرا ان "بعض القنوات وبمساعدة بعض الاشخاص يريدون استغلال هذه الحريات وتشوية صورة الحكومة امام المجتمع الدولي".

وفي منتصف شهر حزيران الماضي، قدمت شكوى قضائية بتوقيع رئيس الادعاء العام يطلب من خلاله غلق قنوات "ان ار تي الكردية والعربية" نهائيا.

وجاءت هذه الشكوى من رئيس الادعاء العام بعد ان اغلقت جماعات مسلحة قناة "ان ار تي عربية" في بغداد، الا ان وزارة الثقافة ردت على الشكوى المقدمة بغلق قنوات "ان ار تي"، مبينة ان ذلك ليس من اختصاصنا.

واستنكرت المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين الافعال التي تقوم بها حكومة اقليم كوردستان لاسكات صوت "ان ار تي".





وطالب فرع منظمة الدفاع عن حقوق الصحفيين المسؤولين في حكومة الاقليم الكف عن ملاحقة قنوات "ان ار تي" والافراج عن الصحفيين المعتقلين، ودعت كذلك افساح المجال امام "ان ار تي" بالعمل بحرية تامة.

وتأتي هذه التهديدات من حكومة الاقليم، بعد ان انفردت قناتي "ان ار تي الكردية والعربية" بتغطية معاناة المواطنين في اقليم كوردستان، وكذلك نقل مطالباتهم المشروعة من خلال التظاهرات التي تجري بين الحين والاخر في مدن كوردستان.

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