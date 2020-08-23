خلال مؤتمر صحفي اليوم.. ترمب سيعلن عن اختراق مهم في علاج كورونا

2020/08/23 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكناني، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعقد، مساء اليوم مؤتمرا صحفيا يتحدث خلاله عن "اختراق مهم" في علاج فيروس كورونا.

وذكرت ماكناني، في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، اليوم 23 آب 2020، ان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث سيناقش "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.

وكان ترمب، كتب في تغريدة على حسابه على "تويتر" أمس، قائلا إن "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم.



من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 نوفمبر (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والذي أكد من جانبه أن الوكالة "لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد اتهم في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأميركية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد كورونا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبا بسرعة إيجاد لقاح للوباء.

ر.إ

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