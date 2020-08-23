2020/08/23 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( موظفون في ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء محطات الكهرباء إذا استمر تأخير رواتبهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( موظفون في ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء محطات الكهرباء إذا استمر تأخير رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).