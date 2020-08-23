تسجيل 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا و107 حالات شفاء في الديوانية

2020/08/23 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاحد، عن تسجيل 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا واكثر من 107 حالات شفاء جديدة من الفيروس.

وقالت مدير صحة الديوانية لمياء الحسناوي في بيان مقتضب تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في محافظة الديوانية سجلت اليوم 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.

واضافت ان “محافظة الديوانية شهدت اليوم تسجيل 107 حالات شفاء من الفيروس”.انتهى25و

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