العراق يرغب بشراء آليات مشاة والمقاتلة “سوخوي 57” من روسيا.. كم يبلغ سعر الواحدة؟

2020/08/23 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وسائل اعلام روسية، عن رغبة العراق بشراء عربات مشاة فضلًا عن اهتمامها بالطائرة المقاتلة سو 57، والتي يبلغ سعر الواحدة 100 مليون دولار.

وبحسب وسائل الاعلام الروسية فإن المفتش العسكري في وزارة الدفاع العراقية عماد الزهيري، قال على هامش منتدى الجيش للصناعات الدفاعية 2020 المنعقد اليوم الاحد قرب موسكو إن “وزارة الدفاع العراقية ترغب في أن تكون يدا بيد مع الحكومة الروسية ووزارة الدفاع الروسية في الدفاع الجوي وقوات المشاة.

وأضاف المسؤول ردا على سؤال عما إذا كان العراق يريد شراء عربات مشاة من روسيا “نعم هذا صحيح”.

وتابع أيضا إن العراق يريد تعزيز التعاون العسكري مع روسيا وإجراء تدريبات لتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب.

واستطرد “المعرض جميل للغاية وذو نوعية جيدة للغاية، إنها رسالة واضحة من العراق إلى روسيا، تتمتع روسيا بعلاقة جيدة وقد عرضت المساعدة العسكرية لدعم الوضع في بلدنا ، نحتاج إلى مساعدة من روسيا ونحن نأتي كل عام الى المعرض لشراء دروع، وشراء طائرات، وشراء دبابات، وشراء كل شيء … القوات البرية، وبعضها للقوات البرية، نحن نركز على القوات”.

وتابع: “لكنني طيار، أحتاج إلى طائرة، أحتاج إلى مقاتلة، Su-57 وطائرات هليكوبتر ..



لدينا العديد من طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز Mi-35 و Mi-28 و Mi-17 ..



إنها القوة الجوية الرئيسية في العراق”.

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