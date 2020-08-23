من يستحق لقب حزب الشعب - عدلي عبد القوي العبسي

2020/08/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_عبد_القوي_العبسي مؤخرا صرح احد قيادات المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم في اليمن على مدى ثلاثه عقود واكثر وهوايضا حزب الرئيس صالح بمناسبه ذكرى تأسيسه 24 أغسطس 1982 ان حزب المؤتمر هو (حزب الشعب ) وهذه مغالطه تاريخيه شنيعه وسرقه لمكانه اخرين ويحق لنا ان نتساءل اذا كان حزب المؤتمر هو حزب الشعب فلماذا قامت ضده ثوره شعبيه عارمه في كل ارجاء البلاد واحتشد ضده ملايين المواطنين للتنديد بسياساته الكارثي ......





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