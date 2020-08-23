ليس رثاءً.. في رحيل الصديق علي شبيب (أبو بدر) - جورج منصور

2020/08/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_منصور شاءت ظروف الزمن والتزامات النضال، ان أحط الرحال في محطة جديدة بربوع كردستان وجبالها وسهولها ووديانها.



إذ بعد "ناوزنك" انتقلت في العام 1982 الى "بشتئاشان" وهناك تعرفت لاول مرة على "أبو بدر" لنعمل سوية في إعلام المكتب العسكري.



لم أكن اعرف اسمه الصريح ولا من أي مدينة عراقية ينحدر، وهو لم يكن يعرف اسمي الصريح ولا من أي مدينة انا، لكنه كان يعرف أنني من خريجي ألاتحاد السوفيتي" واسمي الحركي "أبو أمل" ......





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