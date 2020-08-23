2020/08/23 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. شرطة البصرة تصدر عدد من القرارات تخص امن المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. شرطة البصرة تصدر عدد من القرارات تخص امن المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).