بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون دائرة صحة بابل

2020/08/23 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أقتحم متظاهرون، دائرة صحة محافظة بابل اليوم الأحد.





وطالب المتظاهرون "بإقالة المدير العام والجهات المعنية في الدائرة".

وجاءت التظاهرات على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في بابل "وسوء الإدارة وأهمية محاسبة المقصرين".

عمار المسعودي

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