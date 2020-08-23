أسعار صرف الدولار في سوق العراق..

2020/08/23 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (23 آب 2020) وفقا لرصد مختصين.

بغداد - بورصة الكفاح

122,850

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

122,250

123,250

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البصرة

122,950

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الموصل

123,300

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اربيل

123,200

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كركوك

123,225

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النجف

122,900

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السليمانية

123,250

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