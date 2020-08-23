2020/08/23 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل /المركز الخبري الوطني- اعلنت رئيس اتحاد نساء كردستان فيان سليمان ان سلطات كردستان اخلت سبيل الفتاة الكردية الايزيدية حلا محلو والتي كانت معتقلة في السجون الكردية بمحافظة اربيل لمدة ستة اشهر .وكانت أسرة شرطي كردي منتسب في وزارة داخلية إقليم كردستان، واختطفه داعش شمالي محافظة ديالى، نشرت رسالة صوتية لابنها يطالب فيها بإقناع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتقالها لستة اشهر في سجون اربيل ..كردستان تفرج عن الايزيدية المختطفة حلا محلو المركز الخبري الوطني.

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