2020/08/23 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت صحيفة كيهان الإيرانية، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، على خلفية التصريحات التي اطلقها خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

ونشر حسين شريعتمداري رئيس تحرير الصحيفة المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، مقالة هاجم فيها الكاظمي، بذريعة ان الأخير صرح بأن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب مثمرا، وتأكيده استمرار حاجة العراق للولايات المتحدة بمجال مكافحة تنظيم داعش الارهابي.

وبرر شريعتمداري وجهة نظره بالقول ان رئيس وزراء العراق، يعرف أن الكثير من الدواعش اعترفوا بعد القبض عليهم، أنهم حصلوا على أسلحة أميركية حديثة من القواعد العسكرية التي وقعت تحت سيطرتهم، إضافة الى تلقيهم تدريبات في احدى الدول الخليجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة مقربة من خامنئي تهاجم الكاظمي على خلفية تصريحاته في واشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة مقربة من خامنئي تهاجم الكاظمي على خلفية تصريحاته في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).