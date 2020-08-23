البارزاني: التظاهر السلمي حق مشروع لكن مهاجمة الأملاك العامة والخاصة يدخل بخانة الإجرام

2020/08/23 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، بيانا بشأن اعمال العنف التي تخللت التظاهرات الأخيرة بالاقليم.

وأجرى البارزاني في هذا السياق اتصالا هاتفيا مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، أعرب فيه عن قلقه البالغ من تزايد حدة التوتر اثناء التظاهرات، ومهاجمة المؤسسات الحكومية والمال العام والخاص وممتلكات المواطنين، من قبل أشخاص باسم المتظاهرين في حلبجة ومناطق أخرى، مؤكدا ان التظاهر السلمي بشكل حضاري حق مشروع للمواطنين، لكن التعدي على الممتلكات العامة يصنف ضمن الاعمال الاجرامية، فيما شدد البارزاني على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق المتورطين بتلك الأفعال والاقتصاص منهم.

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