وزير الصحة يوجه باستحداث ثلاثة مستشفيات في ثلاث أقضية ومراكز لغسل الكلى في ذي قار

2020/08/23 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، باستحداث ثلاثة مستشفيات في أقضية الجبايش والفهود والفجر.كما وجه التميمي ايضا باستحداث مراكز لغسل الكلى لمرضى الفشل الكلوي في عدد من اقضية محافظة ذي قار./انتهى7

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