القانونيـة النيابية لـ/ نينا / : ملحـق توزيع الدوائر المتعددة مايزال قيد النقاش وسيعرض للتصويت لاكمال قانون الانتخابات

2020/08/23 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ملحق توزيع الدوائر المتعددة مايزال قيد الدراسة والتدقيق ، ويتطلب تصويت مجلس النواب لاكمال قانون الانتخابات الجديد .وذكـر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " جدول توزيع الدوائر المتعددة هو من اختصاص اللجنة القانونية ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه ، كما نص قانون الانتخابات بذلك حرفيا "، مشيرا الى وجود ماوصفها بملابسات كثيرة في جدول توزيع الدوائر الذي مايزال قيد الدراسة والتدقيق .واضاف ان " ملحق توزيع الدوائر المتعددة يحتاج الى مدة شهـر واحد لاكماله ، اذا توفرت الارادة السياسية داخل البرلمان ، لكن تبقى الاشكالية قائمة في تحديد المعايير التي ستوزع بموجبها تلك الدوائر "، مبينا انه " ليس لدينا قاعدة بيانات رصينة للاحصاء السكاني لان توزيع الدوائر ينبغي ان يكون متكافئا داخل المحافظة الواحدة ".واوضح ان " ترقيم الدور والمحلات السكنية والاحصاء السكاني ، هما المعيار الاساس في توزيع الدوائرالانتخابية ، لكن هاتين الفقرتين غير متوفرتين لدينا حتى الان ، ولذلك هذا هو الاشكال الاكبر الذي وضعنا فيه من تبنى الدوائر المتعددة "، مشيرا الى ان " هناك نقاطا خلافية رئيسـة تتعلق بمحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ، ولذلك تبقى الازمة قائمة بين مكونات العرب والتركمان والكرد في هذه المحافظات".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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