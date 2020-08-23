‏قائد القوة الأسترالية: القوات العراقية قادرة على العمل بمفردها

2020/08/23 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع ـ كرار خليل

أكد قائد القوة الاسترالية ونائب القائد العمليات للتدريب الجنرال جانسن، اليوم الأحد، ان القوات العراقية قادرة على العمل بمفردها.

وأضاف جانسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات الأمن العراقية أصبحت قادرة على العمل في الميدان والتدريب"، مبينا ان "اليوم تم تسليم معسكر التاجي بالكامل إلى القوات العراقية".

وأضاف "كان لنا الشرف في العمل جنبا مع القوات الأمن العراقية"، مبينا ان "القوات العراقية لم تعد بحاجة إلى قوات التحالف في الميدان".

من جانبه، أفاد آمر آمرية صنف القوات الخاصة العميد علي عبد الواحد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "قاعدة التاجي تعدّ من أهم القواعد العسكرية التي يشغلها الجيش العراقي ويوجد فيها العديد من الوحدات".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".

واوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الأمنية العراقية لاستخدامه".

واضاف أنه" بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم"

وبخصوص تسليم بقية المواقع بين الخفاجي أن هنالك جدول زمني لتسليمها.

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