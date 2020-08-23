2020/08/23 | 15:42 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 23 أغسطس 2020 | 03:35 مساءً | عدد القراءات : 7

البرلمان العراقي يعتزم استجواب كبار المسؤولين بشأن ملفات فساد

اعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، الاحد ، عن عزم لجنتها المباشرة بفتح كافة الملفات خلال الفترة المقبلة واستضافة كبار المسؤولين بشأن ملفات فساد.

وقالت ،أن لجنتها تمتلك ملفات واستجوابات ستطال مسؤولين كبار بالإضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة تدني مستوى الخدمات في البلاد “، وأضافت أن “الفترة المقبلة ستشهد فتح ملفات جديدة للوقوف على مشاكل الخدمات التي تعاني منها المحافظات العراقية على الرغم من الزيارات المتكررة لجميع المحافظات العراقية دون استثناء”، ولفتت إلى ان “لجنتها وضعت جدولا فيه الأولوية للمحافظات التي تشهد تظاهرات”،

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