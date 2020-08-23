"لم نعد نخاف".. زعيمة المعارضة البيلاروسية: لوكاشنكو ليس لديه خيار آخر

2020/08/23 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت زعيمة المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، المتظاهرين إلى مواصلة حراكهم، مؤكدة أن الرئيس، ألكسندر لوكاشنكو، ليس لديه خيار آخر سوى الانخراط في حوار مع المعارضة.

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