مصري يتزوج أربع مرات بعد موته

2020/08/23 | 15:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة المصرية القبض على متهم هارب من سجن وادي النطرون في قضية قتل، محكوم فيها بالإعدام، فضلا عن تورطه في قضايا أخرى بمحافظة بني سويف بصعيد البلاد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم انتحل اسم ابن خالته الميت، وزور بطاقة شخصية بصورة شخص آخر، وتزوج أربع مرات بالاسم المنتحل.

وتبين أن المحكوم عليه ”وائل إ ع“، (38 عاما)، يعمل بمهنة كهربائي، كما أنه متهم في تسع قضايا، آخرها القتل العمد.

وأفادت التحريات، بأن المتهم هرب في أحداث كانون الثاني، من سجن 440 وادي النطرون، وانتحل اسم ابن خالته المتوفى علاء محمد، كما استخرج بطاقة شخصية بالاسم نفسه مقابل 20 ألف جنيه (1255 دولارا).

واعترف المتهم بما جاء في التحقيقات، وقال إن صورة بطاقته لشخص من بلدته نفسها ويعيش حاليا في ليبيا.





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