اسرائيل تكشف عن أهم “دولة عربية” تعتزم التطبيع معها مستقبلا

2020/08/23 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس حزب “ييش عتيد- تيلم”، زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، تأييده التطبيع والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات، فيما كشف عن أهم “دولة عربية” تعتزم بلاده التطبيع معها مستقبلا.

ونقلت “سبوتنيك” عن يائير لابيد قوله، “بالطبع هذه صفقة جيدة.



منذ عام 2015 وأنا أتحدث عن ضرورة إقامة علاقات بين إسرائيل والدول المجاورة.



والإمارات لاعب مهم، وأعتقد أن البحرين، وربما السودان أيضا، سيدعمان هذه المبادرة.



لكن بطبيعة الحال، الدولة الرئيسية بالنسبة لنا هي السعودية، ونحن نحاول التفاوض معهم من خلال وساطة الولايات المتحدة، وهذا ممكن، لكن ليس في المستقبل القريب”.

وأضاف لبيد أن “تجميد خطط ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هو القرار الصحيح”، مبيناً ان “الضم أحادي الجانب لم يكن فكرة جيدة..



الضم أحادي الجانب لن يؤدي إلا إلى الإضرار بأمن إسرائيل، ويؤدي إلى العنف، ولن تكون له أي فائدة دبلوماسية.



لطالما اعتقدت أنها فكرة سيئة، وأنا سعيد لأنها خرجت عن جدول الأعمال”.

ولفت إلى أن “الاتصالات مع دولة الإمارات والاتفاقيات المحتملة مع دول خليجية أخرى مستقبلا ستمكن (الدولة اليهودية) على بناء جبهة إقليمية معادية لإيران”.

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