بالصور.. تسليم قاعدة التاجي إلى القوات العراقية

2020/08/23 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة التحالف الدولي في العراق، الاحد، تسلیم الموقع الذي تشغله قواتها في معسكر التاجي ببغداد الى القوات الأمنية العراقية....

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