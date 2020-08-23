2020/08/23 | 15:49 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الاحد، أن ارتكاب المجازر وتاجيج الحروب وزعزعة الامن، تعد ضمن الممارسات الرائجة للاميركيين في سورية وفلسطين واليمن وقبلها في العراق وافغانستان ومناطق مثل فيتنام وهيروشيما.وخلال لقائه مع رئيس الجمهورية الإيراني واعضاء الحكومة عن طريق الفيديو كونفرانس لمناسبة اسبوع الحكومة اشار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي: اميركا ترتكب المجازر وتؤجج الحروب وتزعزع الأمن في العالم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي: اميركا ترتكب المجازر وتؤجج الحروب وتزعزع الأمن في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).