قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة التاجي العراقية

2020/08/23 | 15:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقوم قوات التحالف الدولي في العراق، وعلى رأسها القوات الأمريكية، بسحب جنودها من قاعدة التاجي العسكرية قرب بغداد لتسلميها لقوات الأمن المحلية.



ويأتي الانسحاب من قاعدة التاجي بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين في العراق.

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