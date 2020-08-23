2020/08/23 | 15:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والوفد المرافق له، الذي ضم وكلاء الوزارة وعدد من المديرين العامين والمستشارين والخبراء فيها إمكانبة تنفيذ سد مكحول في محافظة صلاح الدين.





وذكر بيان للتخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء الذي حضره محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، مناقشة مشاريع الري وواقع الموارد المائية في العراق، وسبل إنجاز المشاريع الاروائية والخزنية لما توفره من أهمية في تحقيق الامن الغذائي والإنساني".

وأشار البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى مشاريع السدود الكبيرة التي تمثل أهمية استثنائية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها سد مكحول الذي سيسهم في احياء اكثر من ٥ ملايين دونم من الأراضي الزراعية، فضلا عما يوفره من فرص عمل لاتقل عن ٣٠ الف فرصة خلال مرحلة التنفيذ وفرص أخرى كثيرة بعد انجازه، كما انه سيساعد كثيرا في توفير خزين مائي مناسب".

وأكد وزير التخطيط، "أهمية تحديث الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع،" مؤكدا ان "الوزارة ستوفر الظروف المناسبة لإدراج سد مكحول ضمن خطة العام الحالي بعد استكمال متطلبات الإدراج كافة، لافتا إلى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الاجتماعية للمشروع على الواقع الاجتماعي للمناطق المحيطة بها، داعيا إلى ايجاد البدائل المناسبة للأسر الساكنة في منطقة تشييد السد، من خلال بناء مجمعات سكنية لها في مناطق أخرى، او تعويضهم تعويضا مجزيا".

من جانبه أكد وزير الموارد المائية، ان وزارته أكملت جميع المتطلبات الخاصة بمشروع سد مكحول، مثل تحديث التصاميم ومراجعة الدراسات،" مبينا ان "هذه المتطلبات أخذت بنظر الاعتبار، طبيعة الأرض التي سيشيد فيها السد، وتأثيراته الجانبية على السكان،" مشددا على ان "المشروع يمثل أهمية كبيرة جدا من جهة تأمينه الخزين المائي، ودعم الزراعة، وإبعاد خطر الفيضان عن العاصمة بغداد".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تبحث تنفيذ سد لإبعاد خطر الفيضان عن بغداد وإحياء 5 ملايين دونم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تبحث تنفيذ سد لإبعاد خطر الفيضان عن بغداد وإحياء 5 ملايين دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).