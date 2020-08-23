كلية تعلن فتح باب التعيين على ملاكها وتحدد الاختصاصات

2020/08/23 | 15:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت كلية الصفوة الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة عن فتح باب التقديم الالكتروني للتعيين كتدريسي من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير على الملاك الدائم ولكلا الجنسين.





وبحسب بيان وزارة التعليم، فإن "التخصصات العلمية المطلوبة هي:

١.



دكتوراة هندسة او علوم الحاسبات عدد ٣.

٢.



دكتوراة كيمياء عدد ٣.

٣.



دكتوراة بايولوجي عدد ٢.

٤.



دكتوراة طب اسنان عدد ٢.

٥.



دكتوراة صيدلة عدد ١.

٦.



دكتوراة تقنيات تحليلات طبية عدد ٢.

٧.



ماجستير تربية رياضية عدد ٤.

٨.



ماجستير قانون عدد ٤

واضافت: "فعلى الراغبين بالتعيين تقديم ملف ال CV مع الشهادة والمستمسكات الرسمية عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا.

محمد المرسومي

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