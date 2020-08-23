المفوضية تدين اعتداء عناصر عمليات الفرات الأوسط على مدني في كربلاء (فيديو)

2020/08/23 | 16:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأحد، اعتداءً طال شخصاً على يد عناصر في قيادة عمليات الفرات الأوسط، وفق ما وثقه مقطع مصور.



وأظهر مقطع فيديو تابعه "ناس"، (23 آب 2020)، شخصاً ملقى على الأرض وهو يصرخ ويظهر بقربه أفراد بالزي العسكري، فيما قال شهود عيان إنه تعرض لاعتداء على يد عناصر في حماية قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي، خلال مروره في شارع التربية، وعلى بعد أمتار من مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كربلاء ماجد المسعودي في حديث لـ"ناس"، إن "المفوضية تدين وبشدة الاعتداء الذي طال مواطناً كربلائياً، من قبل حماية قائد العمليات".

وشدد المسعودي، على ضرورة "تقديم شكوى من قبل المواطن ضد منتسبي قيادة عمليات الفرات الأوسط".

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