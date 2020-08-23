بالفيديو.. كيف تحصن نفسك من فايروس كورونا

2020/08/23 | 16:03 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر وكالة (سومر نيوز) مقطع فيديو يتضمن نصائح لتحصين النفس من فايروس كورونا، منها عدم تناول الدواء الا باستشارة الطبيب م...

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