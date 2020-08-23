2020/08/23 | 16:03 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. كيف تحصن نفسك من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر وكالة (سومر نيوز) مقطع فيديو يتضمن نصائح لتحصين النفس من فايروس كورونا، منها عدم تناول الدواء الا باستشارة الطبيب م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. كيف تحصن نفسك من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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