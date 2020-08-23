بينها إحراق دائرة حكومية.. هذا ما يحدث في تظاهرات السليمانية

2020/08/23 | 16:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أضرم محتجون، غاضبون، النار في بوّابة قائمقامية قضاء كلار بمحافظة السليمانية، احتجاجاً على تردي الواقع...

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