يوفنتوس يقترب من ضم هداف روما

2020/08/23 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة…

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مهاجم روما، الدولي البوسني إيدين دجيكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإسبانية، ان “يوفنتوس وضع دجيكو على رأس قائمته بعد موافقة كريستيانو رونالدو على الاختيار، وفضل التعاقد معه بدلًا من أركاديوس ميليك مهاجم نابولي”.

وأوضحت “بذلك، سيتوجه روما إلى نابولي للتعاقد مع ميليك من أجل خلافة دجيكو، خاصة وأن الجيالوروسي كان يرغب في ضم البولندي منذ الموسم الماضي”.

يذكر ان دجيكو انتقل إلى روما في 2015 معارًا ثم وقع عقدًا في 2016، يقدم مستويات ممتازة بالدوري الإيطالي وأصبح يمتلك خبرة كبيرة.



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