صحة نينوى تفتتح اربعة معامل للاوكسجين في مدينة الموصل

2020/08/23 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا /افتتحت صحة محافظة نينوى اربعة معامل للاوكسجين بعد تاهيلها واعمارها في مدينة الموصل.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه تم افتتاح اربعة معامل للاوكسجين في مدينة الموصل بعد اعادة اعمارها من قبل الفرق الهندسية والفنية في صحة نينوى مبينا ان هذه المعامل ستقوم بتزويد المشافي الصحية بالاوكسجين والقضاء على الشحة التي تعاني من محافظة نينوى خلال فترة جائحة كورونا "/انتهى

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