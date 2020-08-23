اعتقال خمسة عناصر من داعش في قضاء البعاج غرب الموصل

2020/08/23 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال خمسة دواعش في قضاء البعاج 120كم غرب الموصل وقال المصدر للوكالة الوطنية العر اقية للانباء /نينا/ان"القوات الامنية اعتقلت الدواعش الخمسة خلال تسللهم الى قضاء البعاج من خلال معلومات استخباراتية افادت بتواجدهم في منزل قريب لهم حيث تم اعتقالهم بالحال "/انتهى

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