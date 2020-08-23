لجنة التعويضات في نينوى تباشر بصرف مبالغ المتضررين للوجبة الثامنة بمدينة الموصل

2020/08/23 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت لجنة تعويضات محافظة نينوى عن صرف مستحقات المتضررين للوجبة الثامنة جنوب الموصل "وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/إن"اللجنة باشرت بصرف مستحقات المواطنين المتضررين من سكان مدينة الموصل الذين اكملوا اجراءات معاملاتهم بعد أحداث عام 2014 وصادقت عليها اللجنة المركزية في بغداد"واضاف الجبوري أنه" تم تعويض اكثر من 600 مواطن الى الان " مبينا أن" اللجنة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع المعاملات في عموم مناطق محافظة نينوى "/انتهى

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