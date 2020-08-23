إصابة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بكورونا وحالتها خطرة

2020/08/23 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصيبت يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، زعيمة الكتلة البرلمانية عن حزب “باتكيفتشينا” (الوطن)، بفيروس كورونا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لمكتبها، مارينا سوروكا، إن التحاليل أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ووصفت حالتها بالخطرة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا 105 آلاف شخص، وسجلت أكثر من 2300 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

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