2020/08/23 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، اليوم الاحد، عن عزم لجنتها المباشرة بفتح كافة الملفات خلال الفترة القادمة واستضافة كبار المسؤولين بشأن ملفات فساد.وقالت عبد المطلب أن “لجنتها تمتلك ملفات واستجوابات ستطال مسؤولين كبار بالإضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة تدني مستوى الخدمات في البلاد”، وأوضحت، أن “الفترة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات البرلمانية تنوي استجواب مسؤولين كبار حول ملفات فساد المركز الخبري الوطني.

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