انطلاق مبادرة (السفراء الشباب) للجيل المبهر في قطر ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية

2020/08/23 | 16:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع الإرث، عن انطلاق مبادرة السفراء الشباب المحلي في رحلتهم لدعم جهود البرنامج لبناء إرث بشري واجتماعي مستدام لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وتستمر المبادرة لعام واحد، بهدف إعداد الشباب لقيادة مسيرة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال الاستفادة من الشعبية الواسعة لكرة القدم.وقد

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