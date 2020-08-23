رسميا.. يوفنتوس يكشف الجهاز المعاون لأندريا بيرلو

2020/08/23 | 16:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف يوفنتوس الإيطالي، رسميا، الجهاز المعاون للمدرب الجديد، أندريا بيرلو.





وجاء كشف يوفنتوس عن الجهاز المعاون لبيرلو قبل يوم من الاجتماع بين بيرلو وإدارة يوفنتوس.

وسيكون الجهاز الفني المعاون لبيرلو على النحو التالي:

المدرب المساعد: إيغور تيودور.

المعاون الفني 1: روبرتو بارونيور.

المعاون الفني 2: أنطونيو جالياردي.

المعد البدني: باولو برتيللي.

مدرب حراس مرمى: كلاوديو فيليبي.

مساعد مدرب حراس مرمى: توماسو أورسيني.

طاقم التحليل: ريكاردو شيريا، دومينيكو فيرنامونتي، جوزسيبي مايوري.

وكان يوفنتوس قد أقال ماويسيو ساري، بعد الخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

وأعلن يوفنتوس تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق حتى يونيو 2022.

محمد المرسومي

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