بالفيديو.. اعتراف قاتل لشاب في الزبير ماتت أمه فوراً لصدمة الجريمة

2020/08/23 | 16:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرت الأجهزة الامنية والقضاة التحقيق الميداني مع المتهم بقتل الشاب كرار أمام منزله في قضاء الزبير في محافظة البصرة.





وقالت شرطة البصرة في بيان ان "المتهم اعترف خلال التحقيق بقتل كرار الذي كان يعمل بمهنة الحلاقة أمام منزله وأدى مقتله لموت والدته على الفور بسبب الصدمة وهول الحادثة عليها".

عمار المسعودي

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