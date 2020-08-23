كون ما قبل الانفجار العظيم - جواد بشارة

2020/08/23 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون قبل الانفجار العظيمعند تطبيق نظرية الأوتار على علم الكون يخرج لنا استنتاج يشير إلى أن الانفجار العظيم ليس بداية الكون المرئي، ولكنه ذروة حالة كونية سابقة.



هناك سيناريوهان متعارضان لوصف هذا الــ "قبل".



هل الانفجار العظيم هو بداية الزمن أم أن الكون المرئي موجود قبل وقوع حدث الانفجار العظيم؟ قبل أقل من عشر سنوات، كان مثل هذا السؤال يبدو وكأنه تدنيس للمقدسات.



بالنسبة لعلماء الكونيات، فإن مثل ......





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