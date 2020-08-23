الصحة تسجل 3291 اصابة و 75 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/08/23 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 310بغداد / الكرخ 326مدينة الطب 80النجف الأشرف 157السليمانية 94أربيل 215 دهوك 81 كربلاء 280كركوك 91ديالى 135واسط 156 البصرة 339ميسان 84بابل 45 الديوانية 107 ذي قار 220الأنبار 64المثنى 92 نينوى 90 صلاح الدين 50

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 527بغداد الكرخ 185مدينة الطب 54النجف 207السليمانية 140 أربيل 194دهوك 189 كربلاء 221كركوك 96 ديالى 148واسط 146البصرة 330ميسان 132 بابل 48 الديوانية 125 ذي قار 199الأنبار 97المثنى 78نينوى 128 صلاح الدين 47

– الوفيات 75 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 5 مدينة الطب 6 السليمانية 7أربيل 10 كربلاء 3كركوك 7ديالى 2 واسط 6 البصرة 8 ميسان 2 بابل 4 الديوانية 1ذي قار 1 المثنى 1 نينوى 6

مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %) مجموع الأصابات : 204341 الراقدين الكلي: 51504 الراقدين في العناية المركزة: 661 مجموع الوفيات: 6428

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