2020/08/23 | 16:49 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، عن القبض على إمرأة مطلوبة بالإرهاب في محافظة صلاح الدين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العراق: القبض على إمرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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