خوشناو يوضح شرط استئناف تدريبات أربيل

2020/08/23 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد محمد خوشناو مدير الكرة بنادي أربيل الرياضي، أنه على تواصل مستمر مع المدرب الكرواتي رادان حول إمكانية استئناف تدريبات فريق القلعة الصفراء.

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