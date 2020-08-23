الموقف الوبائي: صحة اقليم كوردستان تعلن تحقيق نسبة شفاء عالية من اصابات كورونا

2020/08/23 | 16:50 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تسجيل 857 حالة شفاء من كوفيد 19.

وقالت الوزارة في بيان تلقه "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (23 اب 2020) انها اجرت 3731 فحصا جديدا في اربيل والسليمانية وكرميان وحلبجة ودهوك، مضيفة انها سجلت 523 اصابة جديدة بكورونا توزعت كالاتي: 194 اربيل ، 98 السليمانية، 31 كرميان، 189 دهوك، 11 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 857 مصابا وكما يأتي: 215 اربيل ، 575 السليمانية خلال مدة اسبوعين، و36 كرميان، و31 حلبجة.

واشار البيان الى تسجيل 17 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 10 اربيل ، 6 السليمانية، وحالة واحدة في محافظة حلبجة.

واجمل البيان الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن في اقليم كوردستان بـ24794 مصابا تماثل 14885 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9006 قيد العلاج توفي 903 مصابين.

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