الصحة العراقية تسجل 75 وفاة وانخفاضاً واضحاً بعدد الاصابات بكورونا

2020/08/23 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد يوم تسجيل 3965

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 23 آب 2020

- تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 310بغداد / الكرخ 326مدينة الطب 80النجف الأشرف 157السليمانية 94أربيل 215 دهوك 81 كربلاء 280كركوك 91ديالى 135واسط 156 البصرة 339ميسان 84بابل 45 الديوانية 107 ذي قار 220الأنبار 64المثنى 92 نينوى 90 صلاح الدين 50

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 527بغداد الكرخ 185مدينة الطب 54النجف 207السليمانية 140 أربيل 194دهوك 189 كربلاء 221كركوك 96 ديالى 148واسط 146البصرة 330ميسان 132 بابل 48 الديوانية 125 ذي قار 199الأنبار 97المثنى 78نينوى 128 صلاح الدين 47

- الوفيات 75 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 5 مدينة الطب 6 السليمانية 7 أربيل 10 كربلاء 3كركوك 7ديالى 2 واسط 6 البصرة 8 ميسان 2 بابل 4 الديوانية 1ذي قار 1 المثنى 1 نينوى 6

مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %) مجموع الأصابات : 204341 الراقدين الكلي: 51504 الراقدين في العناية المركزة: 661 مجموع الوفيات: 6428

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 23 آب 2020

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