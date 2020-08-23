الصحة العراقية تسجل 75 وفاة وانخفاضاً واضحاً بعدد الاصابات بكورونا


الصحة العراقية تسجل 75 وفاة وانخفاضاً واضحاً بعدد الاصابات بكورونا
2020/08/23 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بعد يوم تسجيل 3965

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 23  آب 2020 

- تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   310بغداد / الكرخ      326مدينة الطب        80النجف الأشرف    157السليمانية           94أربيل                215      دهوك              81                   كربلاء             280كركوك             91ديالى               135واسط              156           البصرة             339ميسان               84بابل                 45  الديوانية             107 ذي قار              220الأنبار               64المثنى               92     نينوى                90 صلاح الدين         50               

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3291 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   527بغداد الكرخ     185مدينة الطب      54النجف            207السليمانية         140       أربيل            194دهوك             189               كربلاء         221كركوك        96  ديالى          148واسط         146البصرة       330ميسان        132 بابل           48 الديوانية      125   ذي قار        199الأنبار          97المثنى          78نينوى          128 صلاح الدين    47  

- الوفيات   75    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     6بغداد الكرخ        5 مدينة الطب        6                   السليمانية        7   أربيل          10                  كربلاء           3كركوك         7ديالى           2  واسط           6 البصرة        8 ميسان         2   بابل            4 الديوانية        1ذي قار         1  المثنى          1          نينوى           6 

مجموع الشفاء  :  146409     ( نسبة الشفاء 71.6  %)                       مجموع الأصابات :   204341                                               الراقدين الكلي:     51504                                                         الراقدين في العناية المركزة:      661                                            مجموع الوفيات:   6428

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد   23   آب 2020

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