بالوثيقة.. التعليم العالي تصدر قرارات جديدة بشأن مناقشات طلبة الدراسات العليا

2020/08/23 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مجموعة قرارات بشأن مناقشة طلبة الدراسات العليا، فيما وجهت بالالتزام بقرارات وتوجيهات لجنة الصحة والسلامة الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة التعليمات، سمحت وزارة التعليم العالي لتدريسيي القسم، والطلبة الدارسين بنفس القسم، بحضور مناقشات طلبة الدراسات العليا.

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