للمرة الاولى.. معدل الشفاء من كورونا في كردستان يتجاوز الاصابات

2020/08/23 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} سجل اقليم كردستان، الاحد، 857 حالة شفاء من فيروس كورونا، فيما اعلنت تسجيل 523 اصابة جديدة و17 حالة وفاة في عموم الاقليم.





وذكرت وزارة صحة الاققليم في بيان، ان" الموقف الوبائي لفيروس كورونا جاء كالتالي:

1- العزل الصحي

* ادخال 28 مواطنا الى مراكز العزل الصحي.

* مجموع المواطنين الباقين في مراكز العزل الصحي 109 مواطناً، في 3 مراكز حجر مختلفة في محافظة دهوك.

2- الفحوصات:

* اجراء 3731 فحصا جديداً.

* 1064 في اربيل ، 511 في السليمانية، 184 في كرميان، 1932 في دهوك، و40 في حلبجة.

3- الاصابات:

* 523 اصابة جديدة.

* 194 في اربيل ، 98 في السليمانية، 31 في كرميان، 189 في دهوك، و11 في حلبجة.

4- الشفاء:

* شفاء 857 حالة جديدة.

* 215 في اربيل ، 575 في السليمانية ( خلال فترة اسبوعين)، 36 في كرميان، و31 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 17 حالة وفاة.

* 10 في اربيل ، 6 في السليمانية، و1 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21831 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21722 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 276735 فحصا، 115107 في اربيل ، 81853 في السليمانية، 77175 في دهوك، 2600 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 24794 اصابة، 10136 في اربيل ، 10951 في السليمانية، 2932 في دهوك، 775 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 14885 حالة، 5621 في اربيل ، 7644 في السليمانية، 942 في دهوك، 678 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 9006 حالة، 4188 في اربيل ، 2770 في السليمانية، 1967 في دهوك، 81 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 903 حالة، 327 اربيل ، 537 في السليمانية، 23 في دهوك، و16 في حلبجة.

وفاء الفتلاوي

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