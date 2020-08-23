2020/08/23 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد، عن قرب عقد جولة جديدة من الحوار بين حكومتي بغداد واربيل .

وأوضح رشيد في تصريح، ان وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، بعد ان كانت المفاوضات والمناقشات بين الطرفين قد اثمرت عن التوصل إلى اتفاق جاهز للتطبيق، لا يتطلب سوى إدخاله حيز التنفيذ، مضيفا ان الاتفاق الأخير الخاص بمستحقات الاقليم ورواتب موظفيه، سيستمر الى نهاية العام الحالي، نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط بحكومة الإقليم يؤكد قرب زيارة وفد الإقليم الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط بحكومة الإقليم يؤكد قرب زيارة وفد الإقليم الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).