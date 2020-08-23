الى اين ذهبت القوات الامريكية بعد انسحابها من التاجي؟

2020/08/23 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف مصدر امني ، الاحد، عن المكان الذي غادرت اليه القوات الامريكية بعد انسحابها من قاعدة التاجي العسكرية الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القوات الامريكية وقوات التحالف التي غادرت اليوم معسكر التاجي ذهبت نحو قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار”.

واضاف ان “القوات المنسحبة ستتمركز بقاعدة عين الاسد الى حين انسحابها من العراق بشكل كامل نحو الولايات المتحدة الامريكية”، مبينا انه “لم يوضع جدول زمني محدد للانسحاب من قاعدة عين الاسد”.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.



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