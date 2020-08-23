المفرجي والصالحي يقدمان مذكره احتجاج ضد فتح مراكز للتنسيق مع البيشمركة

2020/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/ قدم ممثلا المكونين العربي والتركماني في البرلمان النائب خالد المفرجي والنائب أرشد الصالحي مذكرة احتجاج رسمية عن التحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية التركمانية ضد فتح مراكز تنسيق أمنية للبيشمركة في المحافظة .وأكد النائبان المفرجي و الصالحي خلال زيارتهما الى الفريق سعد حربية قائد المقر المتقدم في كركوك أن كركوك تنتعش أَمْنِيًّا بفضل الجهود التي تبذلها القوات الأمنية، ولهذا يجب الحفاظ على التركيبة الأمنية الحالية من أي تغيير يطرأ قد ينعكس سلبًا على الشارع الكركوكي.وأكدا رفض المكونين العربي والتركماني القاطع لفتح أي مركز تنسيق أمني في محافظة كركوك، لعدم حاجة المحافظة لذلك.وأشارا الى أن حدوث ذلك يمثل خرقًا للقانون العراقي وتعد على قرارات مجلس النواب بمنع تواجد أي قوات في محافظة كركوك غير القوات الاتحادية./انتهى

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