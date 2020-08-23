المالية النيابية تكـشف لـ/ نينا / عن مصير الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة

2020/08/23 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية عن مصير الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة العامة ، وكذلك التعيينات الاخيرة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الوزارات الاخرى.وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، " اي تعيين في دوائر الدولة على الملاك الحكومي يفترض ان يكون ضمن تخصيص مالي ودرجة وظيفية ، ومن ضمن فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنـة المالية المحددة ".واضاف ، ان " كافة الدرجات الوظيفية والوعود الحكومية بتعيين الخريجين وحملة الشهادات العليا ، اما ان تدخل ضمن قانون موازنة 2019 اذا كانت فيها درجات شاغرة متبقية ، او تقدم كدرجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون موازنة 2021 ، لتكون نافذة بشكل قانوني ورسمي ".يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها مطلع حزيران الماضي ، على صيغة قرار تلزم الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد اقصاه ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ ، لكن مجلس الوزراء لم يرسلها حتى الان./انتهى5

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